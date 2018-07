Maggie Civantos: "Macarena ya no es una víctima y empieza a cambiar sin que nos demos cuenta"

ESTA NOCHE VUELVE VIS A VIS, A LAS 22:30 EN ANTENA 3

Maggie Civantos interpreta a la ya no tan inocente Macarena en Vis a Vis, la actriz nos cuenta la evolución de su personaje a lo largo de esta temporada "El cambio de Macarena es progresivo y orgánico, durante la temporada perderá valores y escrúpulos. Ya no es una víctima y entra a la acción. Es muy interesante el cambio". Maggie nos explica que esta segunda temporada no va a decepcionar, hay más acción, más intensidad, más intriga y la gente lo va a disfrutar muchísimo".