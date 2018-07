La ganadora del concurso disfruta de un día de rodaje de la mano de Paula Cancio

antena3.com Y Boomerang TV pusimos en marcha un concurso para daros la oportunidad de pasar un día en el rodaje de la serie. Muchos os animásteis a participar pero sólo uno podía ser el afortunado, Maxi Iglesias decidió que Esmeralda (Madrid) fuese la ganadora para disfrutar de este día tan especial.



las secuencias rodadas son increibles, pronto disfrutaremos de ellas

Esmeralda disfrutó de cada momento, sus palabras entre el rodaje fueron "estoy muy feliz". El equipo se volcó con la ganadora contándole al detalle como se graba y prepara cada secuencia y los actores estuvieron a su lado en todo momento para saber, de primera mano, como estaba viviendo la experiencia.

La ganadora ha querido dedicarnos unas palabras para contarnos como ha vivido este día:

"Desde el momento que me enteré que podría asistir al rodaje me ilusioné de tal manera que gracias por conseguir que la sonrisa no se me quitara en todo el día. Ha sido una experiencia mágica, divertida, única y maravillosa la que he vivido, compartiendo un día de rodaje con la actriz Paula Cancio cuyo personaje como Diana me ha dado la posibilidad de descubrir lo buena actriz que es,para mí ha sido toda una revelación . Me encanta Toledo y poder ver en directo los decorados, los trajes, maquillaje, los actores... fue como trasladarme a la edad media, ver cómo trabaja en directo una de mis actrices preferidas, Patricia Vico, fue un sueño hecho realidad todo un placer y un gustazo, me fascinó como interpreta. Las secuencias rodadas son increíbles, pronto disfrutaremos de ellas. Es asombroso ver todo el equipo que trabaja en la serie, como curran, gracias por dejarme se parte de toledo durante un día. Esmeralda"

Desde aquí, añadir que ha sido una gran experiencia y un placer haber compartido contigo este día.