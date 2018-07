Eduard Farelo: "Toledo ha sobrepasado todas mis expectativas"

Eduard Farelo protagoniza la superproducción histórica de 'Toledo, Cruce de destinos' interpretando al magistrado Rodrigo. Hemos estado con el actor en El Museo de Cera de Madrid donde nos ha hablado del rodaje, las espectativas de la serie, sus miedos y afinidad con los actores, entre otras cosas.



Estamos todos cansados, pero felices, y eso es de agradecer

"Continúan los problemas en 'Toledo'"

Eduard Farelo nos cuenta como está siendo el rodaje del que dice marcha muy bien " vamos grabando en bloques de dos capítulos y, por lo que llevamos, continúan los problemas en Toledo (risas) y la paz continúa frágil."

"Estoy encantado y cansado de interpretar a Rodrigo"

El actor, entre risas, nos da una respuesta un tanto contradictoria cuando le pedimos que nos hable de Rodrigo, su personaje. Eduard nos habla de las largas jornadas de rodaje, principalmente en exteriores "son las que dan empaque a la serie" y con caballos que son algo que dificulta el rodaje "pero también es un motor para ponerse en marcha". El actor asegura estar muy contento con Juan Diego, Patricia Vico, Fernando Cayo, Rubén Ochandiano, Álex Angulo y un largo etcétera. "Estamos todos cansados, pero felices, y eso es de agradecer".

"Las escenas de acción son parecidas a las de baile"

Eduard nos cuenta cómo son las secuencias de acción "al final son coreografías en las que lo que prima en la seguridad de los actores y especialistas" El actor asegura que hay que tener cuidado de no equivocarse "un mal golpe con una espadas de estas duele. Por ejemplo, hoy, en una escena con el hombre de negro me he llevado un golpe en el dedo anular de la mano izquierda que duele bastante".

"Soy muy crítico conmigo mismo"

Hemos querido saber cómo se ve el actor en la serie a lo que nos ha contestado que darnos una respuesta concreta es complicado, "Es muy difícil para los actores distanciarnos de nuestro trabajo, si que es verdad que el primer capítulo fue el que viví peor porque es cuando arranca todo y el esfuerzo de muchos días lo ves en la tele y sólo te genera dudas sobre que podías haber hecho mejor y demás. Pero luego uno se tiene que tranquilizar, concentrarse en el trabajo y los martes por la noche sentarte en el sofá a ver la serie y disfrutar del trabajo de todo el equipo."



Con Patricia Vico tengo mucho feeling

"No tenía tantísimas expectativas sobre la serie"

Le hemos preguntado al actor si la serie está cumpliendo las expectativas que tenían antes de comenzar a grabar a lo que nos ha contestado que las ha superado. "He trabajado en producciones a nivel autonómico en las que hay un gran talento, tantísimo como aquí, pero el esfuerzo de producción siempre es menor, y en ese sentido ‘Toledo,cruce de destinos’ ha superado todas mis expectativas. El casting, el equipo técnico, el vestuario… es un placer y si por mí fuera, habría ‘Toledo’ para rato."

"Con Patricia Vico hay tensión sexual no resuelta"

Los seguidores de la serie también lo sois de la intrigante relación entre Rodrigo y Violante. El actor confirma ese deseo que, espera solucionarse muy pronto. "Entre ambos personajes hay de eso tan manido de la tensión sexual no resuelta (risas). Con Patricia Vico tengo mucho feeling y es una actriz con la que es muy fácil trabajar porque es muy generosa." "La reina y Rodrigo están en una situación muy frágil, que en el momento que salga a la luz esa tensión/relación, tanto su cabeza como la mía corren grave peligro, las nuestras y las de nuestras correspondientes familias. No sabemos si se prolongará en el tiempo o tendremos una escapadita."

"Lo que hace vibrar a un ser humano sigue siendo lo mismo"

Hemos querido saber la opinión de Eduard Farelo como espectador de la serie. El actor responde; "Lo que más me llamaría la atención sería el gran esfuerzo que se ha hecho por recrear esa parte de la historia de España en todos los sentidos, desde el vestuario, a los decorados o la manera que han encontrado de trabajar los actores es muy interesante. Al final, los problemas de las personas siguen siendo los mismos, lo que han cambiado son las reglas del juego, ahora la violencia la utilizamos menos, aunque se utiliza, pero lo que hace vibrar a un ser humano sigue siendo lo mismo."

¿Qué es lo que más te gusta de Rodrigo? ¿Y lo que menos?

"Lo que más me gusta y lo que más me disgusta son cosas parecidas. Me gusta un tío con ese temple, esa escala de valores, que defiende todo en lo que cree, pero a la vez esa es su mayor debilidad."

Por último, hemos querido saber qué le ha parecido a Eduard El Museo de Cera. "Estoy alucinado y me ha gustado mucho porque no había venido nunca, eso sí, si se fuera la luz y estuviera aquí a solas me costaría un poco mantener la calma (risas). Es un recorrido por toda la historia porque pasar de don Pelayo a Antonio Banderas es un poco difícil de asimilar (risas). El Museo de Cera de Madrid es muy interesante, la verdad."