La transformación de Züleyha en 'Tierra Amarga' a través de sus vestidos más icónicos

Züleyha, la joven protagonista de ‘Tierra Amarga’ ha visto como su vestuario ha cambiado según ha ido avanzando la serie. Desde unos 'looks' más sencillos a unos en los que no escatimaba en detalles. El dinero desde luego no compra la felicidad, bien lo sabe la joven, pero, ¿y el vestuario?

Su vestuario más informal

Züleyha llegó a Adana con una vestimenta de lo más normal, pero sin duda, se trata de una de las más emblemáticas. Sin ellos saberlo marcarían un punto y aparte en su relación y se meterían en la boca del lobo con su llegada al rancho Yaman. Con una falda por las rodillas, unas botas altas, una camisa naranja y dos chaquetas la joven conformó su primer ‘look’ de la serie.

Züleyha, su vestuario más informal

El vestido de boda heredado de la familia Yaman

Y como no, vestida de novia también tenía que estar entre los más recordados, y no precisamente por reflejar una explosión de felicidad. Con la mirada cabizbaja y el antiguo vestido de novia de Hünkar, Züleyha contrajo matrimonio con Demir. Un vestido lleno de encaje y un largo velo que tapaba casi al completo el rostro de la joven.

Züleyha con el vestido de novia

El vestido más espectacular de Züleyha

Y sin duda alguna, al pensar en los lujosos ‘looks’ que ha lucido la joven, el que se viene a la cabeza es el espectacular vestido rojo largo que complementó con un ostentoso collar de diamantes a juego con unos pendientes. Como si de una estrella de Hollywood se tratase, la joven acudió junto a la familia a una cena muy importante donde descubriría que había estado viviendo en una mentira durante mucho tiempo.

El vestido más espectacular de Züleyha

Un 'look' que representa su valentía

La dulce Züleyha también ha demostrado durante este tiempo que tiene un fuerte carácter, asique este es otro de sus vestuarios más reconocidos. Con su pequeño bebé pegado a su pecho y una pistola como complemento, Züleyha, una mujer de armas tomar, nunca mejor dicho, echó carácter y escapó de la mansión.

Su 'look' más cómodo

Uno de sus trajes más recordados

Y por último, hasta la fecha uno de sus trajes más memorables y dolorosos fue el que llevó durante su reencuentro con Yilmaz. La joven tuvo que arreglarse, casi de manera exagerada para demostrar todas las riquezas de Demir. Sin duda uno de los momentos más esperados de la serie, pero también el más agridulce. Con un recogido, un collar lleno de piedras preciosas y vestido de encaje negro de luto, la joven soltó una sarta de mentiras que rompió por completo el corazón de su amado.