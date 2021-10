Resumen de la semana: recordamos todo lo que ha pasado en ‘Tierra Amarga'

No hay ni un minuto de tranquilidad en Adana. Aunque esta semana haya sido un poco más corta, ‘Tierra Amarga’ nos ha dejado momentos que no podemos dejar pasar por alto y que van a ser relevantes para la próxima semana.

Empezábamos la semana con una demostración de amor de lo más sincera: Müjgan le pide a Yilmaz que deje su arma. La joven no quiere vivir con el miedo de que en cualquier momento suceda una desgracia y tenga que llorar la muerte de su amado. Aunque no le hace mucha gracia, Yilmaz acepta y entrega su arma a Fekeli. El joven solo quiere ver feliz a su prometida.

Fekeli aprovechará uno de sus encuentros con Hünkar para contarle que Yilmaz ya no va armado y que ella debe convencer a Demir para que haga lo mismo. A Fekeli le inquieta que su hijo adoptivo vaya desarmado mientras Demir siga portando su arma.

Entre tanto, Züleyha no pasa por su mejor momento. La joven echa de menos a su hijo y eso de verle una vez al día y no tenerle cerca la está destrozando. En más de una ocasión pierde los nervios y estalla, pero no es para menos. Züleyha necesita al pequeño Adnan… ¿Cuándo volverá a la mansión?

Lo que Züleyha aún no sabe es lo que ha pasado entre Demir y Seher. Su esposo se fue con Ecrüment a pasar una noche a una casa que tienen a las afueras del pueblo. Hünkar piensa que lo mejor es que Seher vaya con los muchachos para que no les falte de nada y estén bien atendidos y con más razón después del enfrentamiento entre la sirvienta y Saniye por Gaffur. La idea de la señora Yaman era separarlas por una noche, pero no tenía ni idea de lo que iba a pasar.

Ecrüment y Demir beben más de la cuenta, o eso parece, y el primo se marcha a un club, así que Demir se queda a solas con Seher. La joven aprovecha el estado de Demir para acompañarle a su dormitorio acostarle. Demir confunde a Seher con Züleyha y la abraza. Momento que utilizará para meterse en su cama. Hará creer a Demir que han pasado la noche juntos.

A la mañana siguiente Demir no se acuerda de nada pero está muy seguro que no ha pasado nada entre ellos. Seher llega a la mansión montando un numerito y logrando captar la atención de todos los presentes.

Lo cierto es que siempre ha sido un hombre cuidadoso con las mujeres pero Hünkar y Ecrüment no creen en su palabra y se inventan una historia para que nadie sospeche. Pero Seher lo tenía todo planeado: La sirvienta está embarazada de Gaffur y hará creer a todos que el padre es Demir… ¡La que se viene encima!

Y por si fuera poco Demir descubre a Hünkar y a Fekeli juntos. La pareja que cada vez se esconde menos, es sorprendida por el hijo de Hünkar pero los dos conseguirán que Demir no sospeche más de la cuenta.

¡Y ojo con Ecrüment! El recién llegado ha puesto sus ojos en Gülten, y aunque Hünkar le advierte que no se le ocurra fijarse en ella, no hará mucho caso a su tía, ¡Está trama va a ser clave en los próximos capítulos!

Y que no se nos olvida la carta que Züleyha escribió a Yilmaz y que el joven aún no ha visto. Todo puede estallar de un momento a otro.