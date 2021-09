Sin duda la pareja que forman Fekeli y Hünkar se ha convertido en una de nuestras favoritas. No sabemos si por todo lo que ocultan los dos personajes o por la tensión que se respira cada vez que aparecen en escena.

Aunque poco a poco se van desvelando algunas tramas de su pasado, todavía nos quedan algunas cuestiones que averiguar de su misteriosa relación.

Además para Demir, el hijo de Hünkar, Fekeli es el asesino de su padre y no descansará hasta vengar su muerte y acabar con él.

Así que, por si se te ha escapado algún hilo, aquí te contamos cuáles son los momentos más importantes para entender la historia que envuelve a Fekeli y Hünkar en ‘Tierra Amarga’.

Hünkar averigua que Fekeli está vivo

La matriarca de los Yaman estaba convencida de que Fekeli estaba muerto y con él todo lo que sucedió en el pasado. Pero un día, Fekeli va a verla al hospital y aunque no se dirigen la palabra, todo cambia.

Hünkar se queda en shock. Está convencida de que Fekeli mató a su marido y saber que ese hombre puede volver a su vida y a la de su hijo no le da tranquilidad. Y mucho menos después de averiguar que Fekeli está ayudando a Yilmaz en Adana.

El reencuentro más esperado

Después de 20 años, Hünkar y Fekeli se reencuentran para hablar de todo lo que un día se quedó pendiente. Fekeli va a casa de los Yaman para hablar con ella y de algún modo, remover el pasado.

Momentos que Hünkar no quiere recordar y prefiere dejar las cosas como están. Fekeli no se siente orgulloso de su pasado, pero le hace saber a Hünkar que su marido era un cobarde y que las cosas no son lo que parecen.

Fekeli siembra las dudas en Hünkar

Poco a poco, la pareja va acercándose, hasta tal punto que Hünkar ya no está tan segura de que Fekeli matará a su marido. En uno de sus reencuentros, Fekeli siempre dudas en la matriarca de los Yaman.

“El cielo sabe cuál es la única verdad”, unas palabras que harán que Hünkar empiece a investigar por su cuenta hasta descubrir la verdad sobre la noche en la que murió su marido.

La esperadísima verdad

Hünkar fue pista tras pista, hasta que averiguó que su marido no estaba desarmado el día en que perdió la vida.

Durante aquella noche, Adnan Yaman y Fekeli tuvieron un tenso encuentro que acabó con las armas por parte de los dos. La traición que pretendía Adnan sacó de quicio a Fekeli, quien tajante marcó su posición.

Cuando Hünkar se entera de toda la verdad no puede pronunciar ni palabra… Ha vivido engañada durante 20 años.

Una relación llena de sentimientos

Capítulo tras capítulo hemos sido testigo del acercamiento entre Hünkar y Fekeli. Después de que ella supiera toda la verdad, Hünkar pide perdón a Fekeli. Unas palabras que no van a cambiar el pasado y los años que él pasó en la cárcel pero que sirven de trampolín para averiguar que la pareja estuvo enamorada.

Fekeli admite sus sentimientos hacía Hünkar: “Si el destino hubiera querido que estuvieras conmigo no te habrías apartado, pero si el destino te apartó de mí entonces no había que llorar”.

A partir de aquí, Fekeli y Hünkar se han ido acercando más y más. Tanto es así, que hasta la pareja se ha reunido para intentar que sus hijos, Yilmaz y demir, firmen la paz y evitar así una tragedia mayor.

Así que muy atentos, porque en cualquier momento, todo el amor que sienten el uno por el otro, puede estallar… ¡Y podemos vivir un auténtico momentazo en ‘Tierra Amarga’!