Demir le da su bendición a Gaffur para marchar: “Esta siempre será tu casa”

A Demir no le ha sentado nada bien la noticia de que Gaffur se quiera ir a Alemania a trabajar. Gaffur tomó la decisión a espaldas de Demir, y esto fue lo que a su jefe le pareció muy mal. Sin embargo, Gaffur se defiende, ya que, aunque está muy agradecido a los Yaman por todo lo que han hecho por él, Gaffur quiere emprender una nueva vida en Alemania para poder darle un futuro mejor a su familia. Él aspira a algo más que quedarse toda su vida en la mansión en Çukurova.

Demir enfurece y le ha dicho muchas barbaridades fruto de la rabia.

Pero es Sevda quien interviene a favor de Gaffur y calma a Yaman. Ella le pide más comprensión con la situación de Gaffur, considera normal que el hombre tenga mayores ambiciones en la vida y trate de buscar otras oportunidades laborales fuera de Çucurova. Sevda consigue calmar a Demir para que este reflexione sobre su comportamiento con el capataz.

Gaffur se marcha definitivamente de Çukurova. El momento ha llegado, el hombre se despide de su familia, y deja a Saniye, Üzüm y Gülten con el corazón roto. "No me olvides", le decía la pequeña a su padre adoptivo. Las lágrimas no cesaban entre ellos, y es que es muy difícil despedirte de una persona a la que quieres. Sin embargo, el motivo de su marcha es por algo bueno, y ese es el consuelo de Saniye.

Ha llegado la hora de despedirse del señor Demir... Gaffur se ha acercado tímidamente y con lágrimas en los ojos, no obstante, Demir se ha mantenido sereno y comprensivo. "Siempre has trabajado muy bien", le ha obsequiado Demir. El hombre le ha dejado claro a Gaffur que la mansión siempre tendrá las puertas abiertas para él por si algo pasara, gesto que el capataz ha agradecido mucho, tanto, ¡que se ha puesto a llorar de la emoción!

Gaffur se marcha definitivamente a Alemania con el beneplácito de Demir y toda su familia apoyándole. Aunque le echarán de menos, no dudan en que volverán a verle.

