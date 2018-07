Susana se molesta con Fidel: “Así no vamos a decidir nuestra fecha de boda”

CAPÍTULO 8 ‘LOS QUE NUNCA SE RINDEN’

Susana vuelve a amenazar a Fidel entre dulces palabras: “No me falles Fidel”. La joven no se puede creer que Fidel vaya a arriesgar su vida marchándose al frente cuando están pendientes de fijar la fecha de su boda. El doctor le hace ver la importancia de instalar el primer hospital de campaña en el frente, es algo que hará historia.