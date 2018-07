Julia se derrumba con Pilar: “No puedo más”

Capítulo 11 ‘El compromiso’

Julia le confiesa a su gran amiga Pilar que cuando les secuestraron pasó la noche con Fidel pensando que podría ser su última noche con vida. Ahora la enfermera no sabe qué hacer, no puede evitar lo que siente por Fidel. Pilar le aconseja, por experiencia, que “una boda no borra los sentimientos”