Damián obliga a Jesús a que le confiese todo lo que sucedió en el pasado... ¡Él es el verdadero asesino de Clotilde!

Jesús ha terminado por revelar, al fin, todo lo que sucedió de verdad la noche de asesinato de Clotilde. Y nada es como él había contado.

Cuando Jesús le ha confesado a Damián que el cadáver de Valentín está en el camino de la Sagra enterrado, y que, si seguían las obras adelante, lo iban a descubrir, al patriarca se le ha comenzado a poner mal cuerpo.

Su hijo mayor le ha confesado que él fue quien mató a Valentín: "Eran amantes padre, iban a huir juntos", le ha dicho sollozando. Damián ha querido saber todos los detalles de lo sucedido esa noche, y, aunque Jesús ha comenzado intentando mentirle... ¡Al final ha tenido que revelar la verdad!

En un flashback al pasado, Jesús ha recordado cómo fue esa fatídica noche. De la Reina pilló juntos a Clotilde y Valentín, y confirmó sus peores sospechas: eran amantes y estaban a punto de huir juntos. Él llegó muy alterado y comenzó a gritarles, pero Valentín le confesó la verdad a su primo: "No voy a esconderme más, Clotilde no te quiere. ¡Eres un monstruo!", le dijo Valentín. Jesús sostenía una pistola entre sus manos, y estaba al límite. Le gritó a su primo varias veces que se callara, pero no le hizo caso.

Cegado por la rabia, le pidió a Clotilde que se apartara, pero ella no lo hizo. En ese instante disparó la pistola... ¡Y le impactó a ella en el pecho! Jesús quería matar a Valentín, pero en lugar de ello mató "al amor de su vida".