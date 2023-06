Aylin le deja las cosas claras a Osman: “Quizá no estamos divorciados, pero lo nuestro ya acabó”

Parece que Aylin ha vuelto a recuperar la ilusión por el amor tras su separación de Osman. La hermana de Ceylin le pidió el divorcio, al que era su marido, después de descubrir que este le había sido infiel y que estaba esperando un hijo de otra mujer.

Ahora, Aylin está empezando a conocer a un médico al que conoció a través de internet. Tras varios días hablando decidió quedar con él. Después de este primer encuentro, la pareja vuelve a tener una segunda cita. ¿Comenzarán pronto una relación?

Después de la cita, Aylin se encuentra en la puerta de su casa con Osman que ha ido a visitar a Parla, la hija de ambos.

Osman le pregunta a Aylin de dónde viene tan tarde y ella le responde que no debe meterse en su vida y que ha estado por ahí. Él, entonces, le dice que todavía no están divorciados y que no puede hacer lo que le dé la gana.

Además, tienen una hija y que debería pensar en ella. Aylin, más empoderada que nunca, le responde que a buenas horas piensa en su hija, después de todas sus infidelidades, y que para ella su matrimonio está roto desde hace mucho tiempo. ¿Firmarán oficialmente los papeles del divorcio?