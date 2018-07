El asesino tiene un nuevo objetivo: Alejandro Puga

CAPÍTULO 3 | ‘PULSACIONES’

Álex visitó el Pink Candy para hablar con Tania, la mujer que les había hablado a él y a Lara de René. Allí se encontró con una mujer que no respondía a sus preguntas y que contestaba en nombre del asesino. Todavía no conocía a Alejandro Puga pero, al ver que sabe más cosas de las que debería, no duda ni un segundo en salir tras él para fulminarlo. ¿Habrá acabado con su vida?