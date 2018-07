Blanca abandona a Álex para aclarar sus dudas

CAPÍTULO 4 | ‘PULSACIONES’

La entrevista en la Clínica Meyer no ha ido como Blanca se esperaba. No hay un puesto para ella y no encuentra la forma de comenzar de nuevo con su vida. Desesperada, le ruega a Álex irse a la playa, al lugar donde siempre quisieron vivir para empezar de nuevo. Él, contradictorio, se niega por completo a marcharse a lo que Blanca responde separándose de unos días de él.