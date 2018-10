PRESUNTO CULPABLE | CAPÍTULO 5

Pedro le aconseja a Amaia que Joseba firme una carta de arrepentimiento tras no tener delitos de sangre y, la matriarca de los Otxoa acude rápidamente a la cárcel para intentar convencer a su hijo. Joseba, muy enfadado, se niega a firmar ningún arrepentimiento pero, Amaia no se da por vencido: "Demuéstrame que no he tirado mi vida a la basura".