Entre secretos y mentiras: la tensión se dispara en la cena de Çağatay con Yildiz y Cansu

Después de engañar a Çağatay, haciéndole creer que se había acostado con ella tras haber bebido en exceso, Cansu se ha presentado en su mansión para cenar con el matrimonio.

Yildiz, ajena a los maléficos planes de la joven, sigue considerando a Cansu como una buena persona y le ha reiterado que siempre puede contar con ellos.

Sin embargo, Çağatay no ha podido evitar sentirse incómodo. Él no siente absolutamente nada por ella y jamás sería infiel intencionalmente, pero no entiende cómo ha podido traicionar a Yildiz de esa manera.

A pesar de que todo es una farsa, Cansu se ha mostrado vulnerable al hablar de amor y al decir que tiene el corazón roto, refiriéndose a Çağatay. ¿Conseguirá romper el matrimonio?