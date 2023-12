Erim le cuenta a su madre muy emocionado su beca... ¡Y ella adivina que Halit está detrás de todo!

Preocupado por la situación económica de su padre y sin saber que había recuperado todo su dinero, Erim decidió vender su guitarra para poder ayudar a Halit de alguna manera. Eso sí, en cuanto el empresario descubrió lo que su hijo había hecho, le devolvió el dinero.

Erim ha recibido una gran noticia en el colegio: ¡Ha conseguido una beca para estudiar en uno de los mejores conservatorios del país! El joven todavía no puede creerse la suerte que ha tenido justo en estos momentos tan complicados y por eso ha querido contárselo a su madre en cuanto ha llegado a casa.

Ender se queda muy sorprendida cuando Erim le cuenta lo ocurrido, y más todavía, cuando le dice que también le han regalado una guitarra. La mujer de Kaya no necesita atar muchos cabos para darse cuenta de que Halit está detrás de todo esto… ¡Ella sabe que ha recuperado todo su dinero!

“Ya sabes que no necesitas una beca ni una guitarra nueva. Esas cosas me las pides a mí y me ocupo”, le recuerda Ender a su hijo. A pesar de ello, el joven prefiere no darle trabajo a su madre y le recalca que le ha hecho mucha ilusión descubrir lo de la beca. ¿Qué pasará cuando se entere de que su padre ha vuelto a ser rico y no se lo ha contado?