¡Kaya vuelve a Pecado Original! Estas son las razones por las que su regreso lo cambiará todo

¡Todavía no podemos creernos que Kaya haya regresado a Estambul! Aunque, en el fondo, siempre confiamos en que lo volveríamos a ver y por eso nunca nos llegamos a despedir de él. ¡Su historia con Ender no podía tener un final tan triste!

Kaya y Ender se habían divorciado por culpa de un retorcido plan de Sahika en el que hizo creer a ambos que se habían puesto los cuernos mutuamente. Sin embargo, cuando descubrió que todo era mentira y al darse cuenta de que era el gran amor de su vida, Ender le pidió una nueva oportunidad a Kaya, aunque él prefirió marcharse a Londres cansado de los problemas que rodeaban su vida.

La vuelta de Kaya a Estambul amenaza con ponerlo todo patas arriba porque no es con Ender con la única persona que tiene cuentas pendientes. ¿Habrá cambiado mucho el abogado estos meses?

Los ambiciosos planes de Ender con Hasan Ali en la empresa

Ender estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para conquistar a Hasan Ali, casarse con él y obtener el poder que tanto había ansiado en su empresa. Sin embargo, la vuelta de Kaya a Estambul puede hacer que sus planes se tambaleen. ¡Su exmarido es su talón de Aquiles!

Ender se quedó paralizada al volver a ver al padre de su hijo e, inevitablemente, recordó todo lo que habían pasado juntos. Si hay alguien capaz de hacer temblar a Ender y de sacar su lado más vulnerable, ese es Kaya.

Aparentemente, el hermano de Sahika ya no siente nada por Ender, así que su presencia no debería ser un obstáculo para que ella ejecute sus planes. Aunque los que conocemos a la hermana de Caner desde hace tiempo, sabemos que puede sorprendernos.

¿Un nuevo aliado para Sahika?

Sahika ha sido inteligente y reclamado a Kaya en Estambul para hacer frente a Ender, ya que sabe que su hermano es su punto débil. Ella quiere que la ayude a vengarse de ella y pretende detener sus ambiciosos planes con su presencia.

Kaya siente debilidad por su hermana, pero sabe que no es trigo limpio y no está dispuesto a seguir sus retorcidos planes, al menos, de manera consciente. No sabemos si en su estancia en Londres ha cambiado su forma de ser, pero confiamos en que el abogado siga siendo fiel a sus principios.

Su amistad con Yildiz

Además de ser su abogado, Kaya fue un gran amigo de Yildiz y la ayudó en sus momentos más difíciles. Los dos hicieron muy buenas migas desde que se conocieron y la joven Yilmaz incluso actuó de celestina entre Ender y él cuando se enfadaron.

La presencia de Kaya le hará mucho bien a Yildiz si retoman su relación de amistad. Quizás él le ayude a ver a Feride con otros ojos o a gestionar mejor las crisis con su marido. La de ellos dos siempre ha sido una de las amistades más sinceras y sensatas de la serie. ¡Qué ganas de volver a disfrutar de nuestro Kaya! ¡No te pierdas sus próximos pasos, de lunes a viernes en Pecado Original!