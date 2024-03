Avance del próximo capítulo de Pecado Original: Hasan Ali le pide a su hijo que no le dé falsas esperanzas a Yildiz

Hasan Ali ha visto lo bien que su hijo se lleva con el pequeño Halit Can y ha percibido lo ilusionada que está Yildiz con él, por eso, en mitad de la cena, el empresario apartará al joven para hablar a solas con él.

En el próximo capítulo, veremos a Hasan Ali pedirle a su hijo que no le haga falsas ilusiones a Yildiz si no piensa ir enserio con ella. ¡El empresario sabe que Çağatay no es amigo del compromiso!

Sin que ninguno de ellos lo sepa, Yildiz escuchará la conversación y se quedará muy afectada al pensar que su relación con Çağatay irá a peor. ¿Le hará el joven caso a su padre? ¿Dejarán en algún momento que Yildiz y Çağatay sean felices juntos?