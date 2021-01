La cruel decisión de Suat: dejar que Nezir secuestre a Bahar y a sus hijos... y que mate a Sarp

Munir tiene noticias muy importantes y urgentes para Suat: Nezir va a secuestrar a Bahar y sus hijos. Ha tomado la decisión de hacerlo dentro de poco más de 24 horas. Por eso, es urgente trasladarles a la casa que Sarp ha elegido para su seguridad.

Sin embargo, la respuesta de Suat es sorprendente: no piensa impedir ese secuestro. Y aún más: le pide a Munir que no intervenga, que no ayude ni proteja a Bahar. Y que no le comente a Sarp nada de esto.

Munir, desconcertado, se enfrenta a un conflicto moral. Si Nezir realiza el secuestro, Sarp irá a su casa a rescatar a Bahar y a sus hijos. Y, en ese momento, Nezir le matará. Pero eso es precisamente lo que quiere Suat: eliminar al fin lo que para él ya supone también un problema.