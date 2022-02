Laura visita a la suegra de Xavier, dispuesta a dinamitarlo todo: “No sé cómo empezar a contarle esto”

Capítulo 4: “¿A cuántas más?”

Laura viaja a Madrid para buscar pruebas contra Xavier. Munar habla con su madre y con Elena, su mejor amiga, pero no consigue nada. Mientras, en Palma, Daniela, la inspectora que lleva el caso, no soporta la idea de haber dejado, una vez más, a un violador en la calle, y pide un traslado. De camino al aeropuerto, Laura recibe la llamada de Elena, hay algo que debe saber sobre Xavier. Viajará con ella para contárselo a la policía. Van a pararle. Pero en el último momento Elena cambia de opinión. Laura vuelve a Palma más perdida que nunca. Al llegar a casa descubre que Xavier le ha puesto una demanda por difamación. Va a verle fuera de sí. Le dice que sabe por qué murió su mujer. Pero no sirve de nada, él, tiene una nueva víctima, y se siente más impune que nunca. Laura va a ver a su hermana, destrozada. Cata le recomienda que se olvide de Xavier y empiece una nueva vida en otra ciudad. Laura está derrotada. Monta en el kayak y se adentra en el mar.

Ya disponible la temporada al completo en ATRESplayer PREMIUM