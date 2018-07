Lola se sentirá cada vez más atraída por Héctor

AVANCE EN FOTOS | CAPÍTULO 10 | MAR DE PLÁSTICO

A pesar de haber recibido el rechazo de Héctor cuando se atrevió a besarle, Lola no consigue quitárselo de la cabeza. En el décimo capítulo de 'Mar de plástico', el sargento pasará por un duro momento y la agente no será capaz de disimular la atracción que siente hacia él. Salva será el primero en darse cuenta de los sentimientos de su compañera. El lunes, a las 22:30 horas, no te pierdas un nuevo capítulo en Antena 3.