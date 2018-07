La Catedral del Mar

PLAZA NOVA

Sahat le ha dejado ver a Arnau lo que pasaría si no consiguiera hacer frente a sus negocios como cambista. Si no cumple con lo prometido o si no tiene en cuenta el valor de la moneda en un momento determinado y engaña a quien no debe, el veguer lo condenaría a morir decapitado por abatut. Esta posibilidad se transforma en la gran pesadilla con la que Arnau debe lidiar en su nueva vida.