En el próximo capítulo de Hermanos: Doruk sueña con seguir con Asiye en el futuro, a pesar de que su madre opine lo contrario

Nebahat no va a pasar hasta destruir la relación entre Asiye y Doruk. No quiere que su hijo siga con ella ya que cree que malgastará su vida al estar con una persona que no es de su misma clase social.

En el próximo capítulo veremos a Doruk convencido de seguir adelante con esta relación. En el colegio, les han pedido hacer una redacción sobre cómo se ven dentro de cinco años. Doruk tendrá claro que con Asiye: “Mis sueños están relacionados con ella”.

Oğulcan le dirá que no sabe sobre qué escribir ya que no imagina su futuro sin estar enamorado y Tolga le dirá que debería tener sueños, aunque no tenga pareja y eso que él no está pasando por su mejor momento después de su desengaño con Aybike.

Por otro lado, todos seguirán echando de menos a la señora Sevgi tras su muerte y Yasmin no podrá olvidar lo que vio en el trastero y protagonizará una fuerte discusión con su madre. La mujer de Ahmet le dirá a su hija que desea que se hubiera muerto ella también. Este hecho, provocará que la joven tome una drástica decisión que cambiará todo.

¡No te pierdas el próximo capítulo de Hermanos para descubrirlo!