Ömer le pide explicaciones a Süsen tras sentirse traicionado por ella: "Necesito que me contestes para poder olvidarte"

Ömer está pasando por un momento complicado. Asiye está enfadada con él y Süsen lo ha dejado por su mayor enemigo: Sarp.

Lo que más le ha dolido al joven es que Süsen le contó que estaba con el joven Yilmaz porque les pilló y lo que no se puede ni imaginar es que todo se trata de una mentira para evitar que él descubra que cómo murió Kadir, su hermano mayor.

Ömer le pide hablar con ella para preguntarle que desde cuando está con Sarp, una pregunta que a Süsen no parece hacer mucha gracia. EL joven Eren se siente muy decepcionado aporque ella no le dijo que estaba con Sarp: “¿No me querías ni un poco?”.

El joven le dice que siente traicionado y que necesita que le conteste a esa pregunta para poder olvidarla, pero ella no parece admitir lo que ha hecho y la situación se vuelve aún mucho más tensa cuando aparece Sarp en escena. ¿Algún día se dará cuenta Ömer que es todo mentira y podrá volver a confiar en Süsen?