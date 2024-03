Ömer le deja las cosas claras a Süsen al ver que cada vez está más celosa: "¿Crees que puedo fijarme en otra chica que no seas tú?"

Lydia ha dejado a todos boquiabiertos tras su llegada al Ataman. Sobre todo, a Oğulcan que se ha quedado ensimismado en cuanto la vio entrar por la puerta. Sin embargo, ella no se fijó en él y puso sus ojos en Ömer.

Lydia es la prima de Tolga y también es la hija de Yaman, el nuevo socio de Akif. El empresario decide organizar una cena con Akif y Nebahat para celebrar que son socios y también acuden Tolga, Mahir y los Eren. Süsen lo descubre y no puede evitar sentir celos.

La joven, consciente del interés de la nueva alumna en Ömer, le monta una escena de celos: “He visto cómo te mira esa chica y cómo tú le sonríes”.

Ömer se queda sin palabras ya que él y Süsen ya no están juntos. El joven sigue muy dolido porque ella no le contase que presenció la muerte de su hermano Kadir.

Muerta de celos, Süsen se pone a llorar mientras él le responde que no le gusta Lydia: “¿Crees que puedo fijarme en otra chica que no seas tú? Mientras le dice que no entiende cómo puede estar tan enfadado con ella y a la vez seguir tan enamorado.

Ambos se funden en un bonito abrazo mientras él le confiesa que se ha dado cuenta de que ella no tuvo la culpa de ese accidente y que la quiere mucho. ¡Ömer y Süsen hacen las paces! ¡Vivaaaa!