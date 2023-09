Doruk, sorprendido, ante la pregunta de Asiye: "Si no nos conociésemos, ¿te gustaría Yasmin?"

Asiye y Doruk están pasando por uno de sus mejores momentos y están más enamorados que nunca. Su gran momento se ha visto un poco empañado por Nebahat que humilló a la hermana Ömer diciéndole que no estaba a la altura de su hijo y que debería dejarle para que él pudiese cumplir sus sueños.

La joven está confusa desde ese día y cuando ve que Doruk se acerca a Yasmin para darle unos pendientes de parte de Nebahat, las dudas e inseguridades vuelven a ella y le pregunta a su novio que, si ellos no se hubieran conocido, si le gustaría Yasmin. Esta pregunta deja a Doruk muy desconcertado le dice que por qué le ha hecho esta pregunta tan ridícula: “Nunca se me ha ocurrido pensar que no existas en mi vida”

Aunque Asiye no le quiere contar por qué le ha hecho esa pregunta, le acaba contando su conversación con Nebahat y que la mujer le dijo que él y Yasmin hacían muy buena pareja. ¡El enfado de Doruk es monumental! El joven Atakul no da crédito y le dice a su novia que hablará con su madre, a pesar de que Asiye le suplica que no lo haga.