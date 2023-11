Doruk, decepcionado con Asiye: “No me gusta nada lo que acabas de hacer"

La joven Eren no está pasando por su mejor momento. Está enfada con Doruk y también con Ömer y la culpable tiene nombre y apellido: Yasmin Yilmaz.Asiye no puede ocultar sus celos al ver a su mayor acercarse cada vez a su novio y que, por otro lado, esté cada vez esté más unida a su hermano y que se pusiera de su lado y no la defendiese a ella.

Asiye es consciente de que a Yasmin le gusta Doruk. Por eso, se queda muy decepcionada cuando se entera que la noche anterior Doruk y Yasmin cenaron juntos en una cita en la que estaban también sus madres y que además… ¡bailaron juntos!

Doruk intenta explicárselo y disculparse y ella le dice que no tiene que justificarse porque ya sabe que se lo ocultó para que no se disgustase, pero que ella no quiero una relación así y llena de mentiras.

Asiye finge perdonarle cuando ve a Yasmin a lo lejos, para que la joven crea que está todo bien entre ellos, y cuando la joven Yilmaz se va; Asiye vuelve a estar enfada y Doruk se queda muy decepcionado al darse cuenta de lo que acaba de pasar: “¿Me has cogido de las manos solo para que lo viera Yasmin?”