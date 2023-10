Asiye, decepcionada con Doruk y cada vez más alejada de él: "Tu madre está conspirando contra mí"

Asiye y Doruk están cada vez más alejados. Nebahat no para de interferir en su relación para intentar que su hijo deje a Asiye ya que cree que no es suficiente para él por ser de diferente clase social.

La joven Eren descubrió que por culpa de Nebahat había sido despedida de su trabajo y se enfrentó a ella pidiéndole explicaciones, pero la mujer le dio la vuelta a todo y en el momento que Doruk llegó, escuchó solo unas feas palabras que su novia le decía a su madre tras la discusión. El joven Atakul se quedó muy decepcionado con Asiye y se puso en el lado de Nebahat.

Pasados unos días, la joven Eren intenta explicárselo y le cuenta a su novio que Nebahat es la responsable de su despido, pero Doruk no la cree y sigue creyendo en la inocencia de su madre. ¡Lo que no se puede imaginar es que su madre está tramando un nuevo plan para terminar con su relación!

Nebahat y Doruk van al trabajo del jefe de Asiye para que le cuente su versión y él protege a su madre ya que antes ella le había pagado para que mintiera en el caso de que Doruk fuese a hablar con él.

La ex de Akif vuelve a darle la vuelta a todo y le pide a ese hombre que vuelva a contratar a Asiye para que Doruk crea que no tiene nada en contra de ella y hacerse la heroína delante de su hijo, pero Asiye se da cuenta del juego y no acepta.

Doruk se presenta en su casa defendiendo, una vez más, a su madre y Asiye se queda muy dolida y decepcionada: “Tu madre está conspirando contra mí”.

Al ver que Doruk es incapaz de creer en sus palabras, le pide que se marche. ¿Será el fin de #AsDor?