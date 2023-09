¡Akif vuelve a salirse con la suya! Suzan piensa que Ayla miente y que su marido le es fiel

Suzan está de camino al club con Akif y de repente ven pasar a Ayla con su coche. En ese momento, la madre de Ömer le confiesa a su marido que la pelirroja había contactado con ella porque tenía que enseñarle unas fotos muy importantes y el padre de Doruk empieza a ponerse nervioso.

La madre de Berk se acerca rápidamente a la pareja y afirma que esta vez Akif no tendrá escapatoria. Ayla saca su móvil y le muestra a Suzan las fotos que podrían ser la prueba de la infidelidad de su marido. “Mientras tú dormías en su casa, tu marido estaba con su exmujer” espeta la pelirroja.

A la madre de Ömer parece no importarle y encima... ¡le defiende! Suzan afirma que lo único que ve son dos personas que son amigas. “Ya le has lavado el cerebro” afirma Ayla llena de rabia y Suzan le pide a la mujer que no se vuelva a meter en su relación. ¡Ojalá abra los ojos pronto y se dé cuenta de las constantes infidelidades!