Akif, en peligro tras agredir a un fiscal por equivocación: "¿Por qué me mandaste el vídeo?"

Akif está intentando resolver el asunto del vídeo en el que se ve cómo forcejea con Veli. Doruk, su hijo, ha recibido un correo con el archivo y su padre está intentando averiguar quién es el culpable.

Por suerte, el vídeo no está completo y no se ve el momento en que Akif empuja a Veli. Gracias a ello, Atakul se ha podido inventar una excusa para parecer una víctima ante su hijo… ¡Y lo ha conseguido!

Sin embargo, el chantaje no paró ahí. Akif recibió un mensaje en su teléfono móvil que decía que, si no hacía lo que le pedían, le enviarían el vídeo completo. Lo que Akif no sabe es que la persona que le está chantajeando es Erhan, su empleado de confianza.

Y precisamente él es quien está evitando que Akif encuentre a la persona que ha enviado el vídeo, al menos hasta que consiga lo que quiere. Erhan ha llegado al despacho y le ha dado a su jefe la supuesta dirección de la persona que le está chantajeando.

Akif ha llegado a la casa dispuesto a todo… ¡No va a dejar que se salga con la suya! Nada más abrir la puerta, el marido de Nebahat se ha enfrentado al hombre que le ha recibido, pero él no entendía nada.

Ese señor no había mandado ningún vídeo, y Akif se ha metido en problemas. ¡Se trata de un fiscal retirado! En cuanto el marido de Nebahat se ha dado cuenta de lo que estaba haciendo, ha reculado, pero el hombre está muy enfadado.

Akif pretendía irse de allí de rositas. Sin embargo, el fiscal ha llamado a la policía… ¿Qué le pasará a Atakul? ¿Tendrá problemas con la justicia?