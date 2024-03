"Trabajar con Megan Montaner es una maravilla": Los actores hablan del gran equipo que han formado en Entre Tierras

Este jueves llega el desenlace de Entre Tierras a Antena 3, pero antes de conocer el final de la historia de María, hemos hablado con los actores de Entre Tierras sobre el gran equipo que han formado entre ellos.

Carlos Serrano confiesa que conocía a Megan Montaner, pero que nunca había trabajado con ella y que ha sido una maravilla: "Es una actriz que te lo da todo, que trabaja mucho su personaje y la relación con los otros personajes", asegura el actor.

Para él ha sido un regalo compartir pantalla con Megan: "Tiene muy claro lo que quiere y eso te da mucha seguridad a la hora de estar rodando con esa persona porque sabes que no te va a dejar caer", añade.

Sin embargo, Carlos no conocía a Unax Ugalde y señala que ha sido todo un descubrimiento para él: "Es un compañero muy guay".

Unax Ugalde tampoco había trabajado con ninguno de ellos pero conocía a Megan Montaner: "Tenemos amigos en común, la admito mucho como actriz y tenía ganas de trabajar con ella", asegura.

A pesar de no haber compartido antes un proyecto juntos, Unax cree que han tenido mucha química: "Ha sido un rodaje completo por su embarazo, pero creo que hemos hecho un buen equipo, hemos comprendido muy bien los personajes y hemos caminado juntos de una manera elegante", comenta.

Para Unax, trabajar con Juanjo Puigcorbé ha sido todo un honor: "Ha sido un verdadero placer conocerle y trabajar con él, es un grandísimo compañero y actor", confiesa, sin duda unas preciosas palabras.

Para Juanjo Puigcorbé ha sido un gran placer reencontrarse con el oficio, con compañeros no solo actores si no también el equipo técnico: "Me he encontrado muy feliz rodando porque me he reencontrado con la profesión". ¡Descubre la entrevista completa en el vídeo de arriba!