Sagrario trata de convencer a María: “Esa criatura aún podría tener un padre”

La muerte de Manuel ha supuesto un duro golpe en la vida de María. Su familia no quiere dejarla sola y ahora más que nunca se siente arropada por los suyos.

Su madre ha ido hasta La Mancha para estar con ella en estos duros momentos. José le hace una visita para ver si necesita algo y se ofrece a ayudar con la mudanza, con la venta de la finca o con lo que necesite.

María no tienen ninguna intención de vender nada: “Habíamos dado por sentado que te vendrías a Almería con nosotros”, le dice su madre.

Pero la joven no piensa marcharse: “Yo no me voy a ir a ninguna parte”, señala. “Yo ya estoy en casa, no voy a irme”, asegura.

Sagrario habla con José cuando María se marcha: “La ausencia de Manuel ha cambiado las cosas”, le dice el almeriense a la madre de María.

La mujer piensa que entre ellos puede haber algo y que José puede ser el padre del hijo que espera y de Nicolás y habla con María: “Lo importante es que esa criatura aun podría tener un padre”.

Unas palabras que a María le sientan bastante mal, ya que por nada del mundo piensa volver con José. Ella tiene las cosas claras: quiere quedarse en la finca de los Cervantes con los dos pequeños.