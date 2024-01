Juanjo Puigcorbé desvela las claves de su personaje en Entre Tierras: "Lo único que quiere es un heredero"

El jueves a las 22:45 horas llega a Antena 3 una de las series más esperadas. Entre Tierras, protagonizada por Megan Montaner y Unax Ugalde, cuenta la historia de María, una mujer andaluza que se ve obligada a casarse con un terrateniente manchego si quiere garantizar el bienestar de su familia.

Lo que María no sabe es que su boda es por poderes y que se va a casar con un hombre al que no conoce. La joven se ve obligada a empezar de cero en un lugar que conoce junto a un hombre del que no sabe absolutamente nada.

Juanjo Puigcorbé interpreta a Don Ramón, un terrateniente manchego que busca una esposa para su sobrino. El veterano actor regresa a la televisión tras años de ausencia y lo hace con un personaje muy especial: "Don Ramón es un personaje poco empático, es una persona dura y con un corazoncito que después se explicará porque es así", señala en esta entrevista exclusiva.

El actor explica que su personaje tiene un claro objetivo: "Necesita un heredero y hace todo lo posible para que todo sea así", añade. Juanjo Puigcorbé también explica su relación con María: "Piensa que ha acertado con ella como esposa", confiesa, y explica cómo es su relación con Manuel, su sobrino: "Piensa que con esta esposa va a poder enderezar a su sobrino", confiesa.

El jueves, no te pierdas el gran estreno de Entre Tierras en Antena 3 a las 22:45 horas. ¡Descubre su entrevista en el vídeo de arriba!