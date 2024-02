José llega a La Mancha lleno de dudas: “Asegúrame de que ese hijo no es mío”

Justa ha escuchado una conversación entre María y José con la que ha sembrado las dudas sobre la paternidad del hijo que espera María.

La mujer no ha dudado en contactar con José para desvelarle que puede que el hijo que espera María sea de él.

José no ha dudado en coger el coche y presentarse en la finca de los Cervantes. María se queda en shock al verle entrar por la puerta y decir su nombre: “¿Qué haces aquí?”, pregunta sorprendida.

El joven le advierte que él puede ser el padre: “Solo me voy si me aseguras que el hijo que esperas no es mío”, pero María le deja las cosas claras: “Metete en la cabeza que ese niño es de Manuel”.

María le intenta quedar esa idea de la cabeza, pero José insiste en que piensa esperarla hasta que ella se dé cuenta de su amor es de verdad.