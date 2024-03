“Si no me caso, Inés contará lo nuestro”: Custodio sacrifica su felicidad junto a Guillermo

Inés ha vuelto a descubrir a Custodio junto a Guillermo y decide chantajearle: o se casa con él o contará la verdad.

Cuando Guillermo llega a la fábrica se entera de la noticia. Todos celebran la futura boda de Custodio con su novia, pero su mirada no tiene ningún motivo de celebración.

Guillermo se acerca a él antes de que se marche para pedirle explicaciones por la locura que está a punto de cometer: “Si no me caso, Inés contará lo nuestro. No puedo dejar que se entere todo el mundo y que mi familia te mate”, señala.

Guillermo le recuerda que no va a ser feliz con esa persona: “¿Crees que no lo sé?”. De algún modo, Custodio ha reconocido que quiere estar junto a él, pero es una historia imposible.

