Lucía agrede a Camila y abandona Los Manantiales

La próxima semana en Puente Viejo...

Capítulo 1585: Lunes 29 mayo

El doctor ha concluido que Eusebio Garrigues murió de muerte natural. Severo cree que Francisca cumplirá su palabra de hacer que Cristóbal firme la devolución de sus propiedades, quien está como ido, superado por los acontecimientos: ahora es Francisca la que tiene el control.

Lucía no se ha enterado de mucho de la conversación telefónica, pero sí lo suficiente para sospechar que Hernando le ha mentido. Trata de averiguar datos y enfurece porque Chelo se niega a decirle desde dónde se hizo la llamada.

Beatriz habla con su padre arrepentida por el trato que le dispensó a Camila el día de su marcha, culpándole en parte de la situación… Hernando cuenta a su hija la verdad: la engañaron para que viera con sus propios ojos qué clase de persona es Lucía.

Adela se va ya, prácticamente sin despedirse de nadie. Carmelo viene de despedir a Adela, todos han de aprender a vivir sin ella. La primera en apenarse es Gracia, quien le confiesa que sabe el motivo real que lo separa de la maestra.

Mauricio está a punto de casarse mientras Fe recapitula lo que han dicho unos y otros; la pobre no sabe qué hacer. Finalmente Fe está intentando convencer a Mauricio de que no se case cuando Francisca irrumpe en el despacho.

Camila regresa justo cuando Lucía estaba a punto de marcharse. ¿Qué ha hecho con Belén?

Capítulo 1586: martes 30 mayo

Finalmente Fe no consigue interponerse y Mauricio se casa. Mauricio invita a Alfonso y Nicolás para celebrar su boda, pero no parece en absoluto contento. Fe, por su parte, les confirma que Mauricio se ha casado. No más lágrima, para ella ha muerto: no sufrirá por él.

Belén está en Cuba desde hace tiempo. Después de vomitar su odio, Lucía huye tras agredir a Camila; mejor así, a enemigo que huye, puente de plata. Luego Nicolás confirma que Lucía se ha ido: la vieron coger el tren hacia Madrid.

Raimundo promete enterarse de cómo va la recuperación de las propiedades de Severo, lo que no sabe es que Francisca ya está tramando: antes de devolverlo todo, hay alternativas… Francisca se dispone a darle explicaciones a Raimundo sobre su relación con Cristóbal, pero desde ya le advierte que no le va a gustar lo que está a punto de escuchar.

Nicolás cuenta a Alfonso cómo le fue en el viaje con Camila y hablan de los sentimientos que siente hacia ella, en los que prefiere no ahondar para que no se le arraiguen.

Adela vuelve junto a Carmelo, no quiere ni puede vivir lejos de él, se acabó la distancia entre ellos.

Sin ponerse de acuerdo, Beatriz y Matías se encuentran en el prado de las zarzamoras. Se besan con pasión.

Capítulo 1587: miércoles 31 mayo

Matías y Beatriz encuentran un lugar para dar rienda suelta a su amor, un chozo en el prado de las zarzamoras donde se juran amor. Mientras, Marcela prepara ilusionada todo lo necesario para tener una cena íntima y bonita con Matías. Los chicos en el chozo despiertan a la realidad semidesnudos… no puede volver a ocurrir este tipo de encuentro amoroso.

Francisca le explica a Raimundo que se ha apiadado de Cristóbal, que ahora parece vulnerable. A éste en cambio le explica la situación en la que se encuentra, si se sale del camino que tiene marcado para él, sacará a la luz su papel en la muerte de su padre y se despeñaría socialmente.

Carmelo y Adela celebran que la maestra no se haya marchado y se quede en Puente Viejo.

Francisca informa a Mauricio de la pronta llegada de Nazaria, su mujer.

Beatriz pide perdón a Camila por haberse dejado engatusar por Lucía mientras la mujer trata de dejar atrás la infidelidad de su marido; le cuesta pero lo conseguirá. Sin embargo, a la hora de la verdad, cuando Hernando intenta un acercamiento a Camila, pero ella lo rechaza con cierta hostilidad.

Capítulo 1588: jueves 1 junio

Camila justifica su rechazo y Hernando entiende que quiera ir más despacio. Luego confiesa sus temores a Emilia: ¿y si las cosas con Hernando no vuelven a ser lo que fueron? Emilia tiene una idea, quemar todas las pertenencias que ha dejado Lucía atrás.

Raimundo intenta justificar a la actitud de Francisca con respecto a Cristóbal, pero Severo no lo acepta tan fácil y exige que la Doña le reciba para darle explicaciones. Francisca asegura a Severo que hay que ir poco a poco con Cristóbal, pero éste la arrincona, no se fía de ella.

Adela invita a Carmelo a que siga quedándose en su casa y se lo dice abiertamente a Dolores: compartirán techo, mantel y lo que se tercie. Dolores se frota las manos ante un cotilleo de semejante calibre.

Severo da limosna a una mendiga que conoce, esposa de uno de sus trabajadores, y es que Puente Viejo vive momentos de escasez económica con el freno de la Quinta y de Los Manantiales, parece que la pobreza se va extendiendo rápido.

Nicolás se ofrece para averiguar si Lucía no ha mentido y Belén está en Cuba.

Beatriz no puede olvidar a Matías y le escribe una carta de amor a pesar de que habían prometido no volver a hablar de ello ni arrejuntarse…

Capítulo 1589: viernes 2 junio

Francisca se mantiene en sus trece: hay que actuar con cautela ante la afectación que muestra Cristóbal, y eso supone tiempo.

Camila le explica a Hernando que ha quemado las pertenencias de Lucía y hay un acercamiento.

Tras su quemadura ayudando a Camila en la hoguera para espantar el recuerdo de Lucía, Emilia se ve obligada a pedirle ayuda a Marcela en la cocina. La muchacha está encantada de poder ayudar después de las malas críticas de estos días. Emilia alaba el trabajo que ha hecho y está haciendo Marcela en la cocina, parece que han encontrado un lugar para ella.

Beatriz vuelve a casa tras hacerle llegar a Matías la carta que le escribía… una carta de despedida: tienen que dejar los sentimientos atrás.

Hernando se muestra preocupado por la próxima visita de un posible socio, Aquilino Benegas. Beatriz conoce a Aquilino, que se queda prendado de ella al primer golpe de vista.

Raimundo se compromete a tratar con la doña el tema de los menesterosos que están llevando algunos del pueblo, y es que la escasez se está cebando con Puente Viejo. A los curas se les ocurre que podrían poner un comedor social hasta que pase la mala racha, a ver qué puede hacer Raimundo para conseguir una aportación de la Doña…

Francisca confirma a Mauricio que tendrá los papeles de traspaso firmados por Cristóbal en breve y que no va a devolverle lo suyo a Severo.