Ulises se queda sin Ainhoa por ocultar su relación con Dulce

TEMPORADA 3 - CAPÍTULO 34

Max deja la foto de Ulises y Dulce en la cama de Ainhoa y cuando esta la ve no puede entender por qué Ulises no le dijo que la conocía. A través de flashbacks, descubrimos que el polizón contactó con ella para encontrar a su padre, pero promete no decir a nadie que la conocía. Eso le cuesta la relación con su Ainhoa. Además, Max se descubre como el jefe de Gamboa y el capitán y Julia se casan al fin. Por otra parte, el capitán pone rumbo a tierra. Vuelve a ver los mejores momentos del capítulo.