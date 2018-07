Max se declara a Ainhoa

TEMPORADA 3 - CAPÍTULO 3

Han pasado algún tiempo solos en la cabaña y parece que los dos se sienten atraídos el uno por el otro. Max no hace más que cuidar de Ainhoa y la hija del capitán se deja querer. Aunque Ainhoa no sabe lo que siente. Max le gusta, pero no puede dejar de pensar en Ulises. Cuando los dos tienen una conversación para aclarar sus sentimientos. Max le acaba confesando que la quiere.