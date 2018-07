El capitán quema la carpeta roja y Alexander decide matarles a todos

Tras varios días de sin noticias del Estrella Polar, por fin la tripulación ha conseguido llegar a la isla sana y salva. Ninguno de ellos sospecha el peligro que entraña ese trozo de tierra en mitad del mar. De la Cuadra cuenta todo lo ocurrido al capitán que enseguida tiene clara cuál será su reacción: plantará cara a todo el que se le ponga por delante, no está dispuesto a que nadie les eche de su nuevo hogar. Rápidamente organizará una misión de rescate para salvar a los ocupantes de la cabaña, que están siendo atacados. La guerra ha comenzado.

El capitán ha decidido que, durante su ausencia, Burbuja asumirá el cargo del Estrella Polar. Esta será sólo la primera de las sorpresas del día para Burbuja, que no puede ni imaginar que está a punto de reencontrarse, meses después, con su novia Marimar. Él salvó su vida al embarcarla en el Estrella del Norte pero ahora, debido a su burbuja, no lo recuerda. El shock será mutuo; él no sabía que ella continuaba con vida. Ella no sabe que ya no queda ni rastro del Roberto que conoció. Estela también recibirá noticias impactantes: acaba de enterarse de que su padre está vivo y ha partido hacia el Estrella Polar, en su busca.

El avión que sobrevolaba la isla ha lanzado una caja con un pequeño paracaídas. Son conscientes de que esa caja puede ser peligrosa pero saben también que puede contener muchas de las respuestas que necesitan. Palomares, Ramiro y Cho parten en busca de la caja. Por el camino, Palomares decide hablar con Ramiro sobre su gran secreto: lleva meses en alta mar y no se ha fijado nunca en ninguna chica, todos están convencidos de que es gay y está enamorado de Gamboa.