"A Mateo le van a complicar la vida"

¿Cuánto tiempo lleváis rodando?

Arrancamos el 24 de enero y ahora estamos en los primeros capítulos de los doce que compondrán esta temporada. Eso es lo que hemos terminado de momento. Igual tiene que ver que se ha incorporado gente nueva al equipo, nuevos guionistas, y estamos recibiendo los guiones más pegados, no tenemos las tramas avanzadas, así que poco puedo adelantar.

¿Qué va a pasar con Mateo esta temporada?

Lo que puedo contar es que Mateo resucita. Viene de un infarto que le da a finales de la anterior temporada y él vuelve supuestamente con la intención y con la visión interna de ser mejor persona, con la propuesta real de dar un cambio a su vida, de escuchar al otro e intentar comprender mejor cuáles son los problemas de los vecinos del pueblo, intentar rescatar su amor por Adriana…

Lo que pasa es que le van a complicar la vida. Le han metido de repente a un personaje que hace Rafael Amaya, un cura joven, apuesto, erótico.... Un tipo que, de repente, se mete en la vida, en la cocina y casi en la cama, entre comillas, de Mateo porque lo meten en su casa, y eso le va a provocar una urticaria, porque un señor como Mateo que ama su independencia, su soledad, su individualidad, su independencia, sus manías, su limpieza… de repente le meten un señor en su casa y eso no le gusta. Eso va a provocar encontronazos muy hilarantes que ya se verán en los primeros capítulos.

También está Nico, el primo de Mateo, con el que este año se a enfrentar de una manera dialéctica por la chica de la serie.

Mateo recuerda aquella promesa que le hizo a Tom y se da cuenta de que la decisión de ser mejor persona y ser distinto no le va a salir, pese a los ánimos de Tom, convertido en una fantasmagoría. El camarero se le aparece desde el más allá, y pretende darle las directrices de cómo hacer las cosas. Además, le pide que le haga un homenaje para ver si este hombre termina de cambiar. Pero no lo consigue, y no lo hace porque su amor por Adriana y por la presencia de Nico le hace entrar en auténticas locuras.

Realmente Mateo no tiene herramientas para defenderse en esas lides, es un hombre analfabeto emocionalmente hablando, al final descubre que no es tanto el deseo que tenga uno de cambiar, sino que las cosas se pongan propicias o no.

En la nueva temporada aparecerá Pilar Bardem...

Sí, viene nuestra queridísima Pilar Bardem. Hay un problema con un gato en un capítulo donde don Alejandro, el gran cacique del pueblo, resulta ser un señor que está prácticamente dominado por su tía. O sea que el poder del pueblo no es él, es una señora interpretada por Pilar Bardem, que tiene un gato.

Se descubre que ella es la que está detrás de todo el poderío de las empresas Pío de anchoas y de todo el factor industrial del pueblo. Ella es viuda, seca, con mala leche y con mucho dinero.

Esto se descubre en una trama muy divertida en la que quieren convertir a Mateo en veterinario, y eso evidentemente produce un encuentro entre esta señora, Alejandro y Mateo. A parte de divertido, está muy bien escrito. Creo que ella volverá después y tendrá un encontronazo con la alcaldesa, con Adriana. Pero el capítulo que hemos dejado hecho con Pilar ha sido estupendo. Nos hemos reído muchísimo todo el equipo porque además el gato no paraba. Y está muy bien.

Después de tanto tiempo con el mismo personaje, ¿te llegas a mimetizar con él?

¿En mi vida? No, por favor. Yo me quito la camisa, la corbata y la chaqueta y dejo aquí el personaje. Luego me pongo mi ropa de calle y yo soy quien soy. Procuro no llevarme a casa los métodos que usan algunos. Yo me quito la camisa, me desmaquillo y me tomo una cerveza cuando termino de grabar.

Tal y como está ahora la relación de Adriana y Mateo, ¿crees algún día terminarán juntos?

Hombre, creo que esto es una historia de amor, y al final es una historia bonita que tiene que ver con lo que le pasan a los hombres y a las mujeres. Quiero pensar que Mateo tiene que terminar con la persona que todo el mundo quiere, con Adriana.

En algún momento tiene que pasar que Mateo y Adriana se encuentren, se reconcilien, se enamoren, se casen y se marchen de San Martín del Sella. La lid y la pelea está en que parece que nunca se casan, nunca se terminan de reconciliar… pero ahí está la tensión de los guiones y el motivo por el cual se hacen este tipo de trabajos, porque si resuelves enseguida esto sería un rollo. Pero realmente no sé qué nos tienen preparado los guionistas.

¿Vas a compaginar la serie con algún otro proyecto?

No. Tenía teatro, pero el año pasado ya acabé molido con ‘Glengarry Rose’, así que esta vez he querido respetar ‘Doctor Mateo’ y dedicarme única y exclusivamente a esto para hacerlo bien hasta que acabemos de grabar la temporada. Luego tengo un par de cosas en la mesa: cine y teatro.

Ya has probado la comedia ¿qué otros géneros te gustaría probar en televisión?

Me encantaría hacer una serie dramática buena, y otra de aventuras.