Mateo inhabilitado para ejercer la medicina

La vida del doctor Sancristóbal se ha complicado, la mujer con la que estaba prometido está más cerca de Nico que nunca y la muerte de Ava Gardner, el gato de doña Asunción le impide ejercer su vocación la medicina.

Pero no es el único habitante con problemas de San Martín del Sella, Elena no se siente deseada por Alfredo y le pide por todos los medios que le “de caña”, aunque el policía no tiene muy claro el concepto.

Los que van viento en popa son Juana y Lorenzo, el policía le declaró su amor a la tía de Mateo y ambos se fundieron en un apasionado beso. ¿Se afianzará su relación ante los ojos de Moruba?