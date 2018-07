"Para hacer de cura fui a confesarme"

¿Cómo has llegado a esta serie y cómo es tu personaje?

Mi personaje es un cura que llega al pueblo. Al principio no se sabe de dónde, ya se sabrá...

Es un padre muy atípico, diferente a los demás y detona muchas situaciones, sobre todo en la casa del doctor. Es un cura misterioso porque se lleva bien con todo el mundo, pero no se sabe de dónde es, no se sabe nada de su pasado: si estuvo casado, qué es, si asesinó a alguien y está escapando de algo, de una mujer o alguien… es un cura muy misterioso... Eso sí, tiene muy claras sus convicciones, sabe que es cura y lo ejerce tal cual, lo ve como un oficio, pero luego se quita su traje y se va al bar con la gente del pueblo a tomarse unos tequilas. Ahí hay un roce de amistad, de compañerismo y tiene la confianza de contar los problemas.

¿El cura es mexicano?

Sí, como yo.

¿Cómo se justifica que venga de México?

Pues llegó de México escapando de algo porque sufre una especie de cambio en su vida y toma la decisión de irse a un pequeño pueblo para, supuestamente, olvidarse de algo. Todavía no se sabe, creo que lo veremos en los últimos capítulos.

¿Con qué personajes va a interactuar?

Con todos, se lleva bien con todos.

En “Doctor Mateo”, ¿cómo llega tu personaje a convivir con Mateo y cómo es esa convivencia, sobre todo sabiendo lo especial que es el doctor…?

Resulta que mi casa no está lista y la alcaldesa me hace el favor de meterme en la casa del doctor. Yo llego de sorpresa y le digo que la alcaldesa me ha mandado ahí durante unos días hasta que esté lista mi residencia. Me meto en su casa y claro, él es un hombre muy especial. Además, yo soy la religión y él es un hombre de ciencia, no cree mucho en esas cosas y yo estoy siempre ahí metiéndole en temas de religión.

Tú como cura has dicho que eres atípico, ¿tendrás relación con alguna mujer del pueblo?

No lo sé todavía… pero probablemente... (risas)

¿En México es habitual un prototipo de médico como Doctor Mateo?

Sí, sí. Este tipo gruñón, sabelotodo y encantador al mismo tiempo.

¿Cómo te ves de cura? ¿Qué tal te sientes con el hábito?

Dije: “¡No me he confesado desde hace muchos años!”. Me va un poco apretado…

¿Cómo te has preparado?

Yendo a misa, hablando con curas… y me fui a confesar (risas)

¿Tardaste mucho? ¿Tenías muchos pecados?

¡Tengo un montón y me hubiera quedado ahí dos semanas confesándonos! Pero me daba vergüenza estar ahí contando mis pecados.

¿Mediarás entre Adriana y Mateo para que ese amor avance?

Sí, probablemente, y con otros personajes también. Por eso creo que es un personaje muy bonito, porque llega a detonar situaciones y a arreglar otras. Me gusta su bondad, su tranquilidad y su forma de ver las cosas.

¿Qué te gusta de la serie?

La dirección, las actuaciones, la fotografía, las localizaciones… esta todo muy bien hecho.

¿Tú has sido un chico de telenovela?

He hecho de todo, pero sí. Creo que un actor tiene que hacer de todo.

En México has tenido mucho éxito, llevas quince años trabajando. ¿Cómo es tu experiencia en España, con quién te gustaría trabajar?

Aquí me va bien. Si lo haces de corazón, te salen trabajos. Hay que hacer las cosas de corazón. Es bonito la adrenalina de volver a empezar y reivindicar tu carrera otra vez es hermoso. Aquí llevo ya dos años y bien, estoy contento. Ha costado un poco de trabajo, pero tanto mi manager como yo estamos trabajando a tope y estamos formando una infraestructura buena, sobre todo porque ya teníamos los años trabajados en México, donde aprendimos, y lo estamos aplicando al mercado español.

¿Hay muchas diferencias a la hora de trabajar?

No, es lo mismo. Vas con la disciplina y el corazón en la mano, haciendo las cosas de corazón, y creando verdades.

¿Te gustaría trabajar con algún director español?

A mí me gusta mucho cómo trabaja Amenábar, es un excelente director, también me encanta el trabajo de Javier Bardem. Me gustaría hacer mucho cine y muchas coproducciones de México.

¿Qué echas de menos de México?

Mi familia, pero no lo puedes tener todo en la vida. ¡Y echo de menos los tacos! (risas)