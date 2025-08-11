Gabriel coacciona a Remedios: “Si no se declara culpable, haré imposible su vida y la de su hija”

Gabriel ha presionado a Remedios para que se declare culpable del robo de la muestra de perfume, ofreciéndole incluso una versión falsa para justificar el suceso. “Diremos que usted necesitaba el dinero para ayudar a su hija”, le ha propuesto. Pero ella ha mantenido su inocencia: “Eso es mentira, mi hija estaba ahorrando”, ha respondido con firmeza.

A medida que la conversación avanzaba, Remedios ha comenzado a atar cabos. “Fue usted el que metió la llave en mi bolsillo”, ha dicho señalando a Gabriel.

Él, furioso, ha intentado silenciarla y la ha amenazado: “Si no se declara culpable, voy a hacer su vida imposible… y la de su hija”. Pese a las amenazas, Remedios ha mantenido la mirada firme, asegurando que Don Andrés creía en ella.

Sin embargo, él insiste en sus amenazas y Remedios se queda sin palabras y llena de dudas. ¿Se declarará finalmente culpable y caerá en la trampa de Gabriel?