Capítulo 369

El acoso de Teo por parte de un compañero del colegio va a más: “Quiero que se acabe esta pesadilla”

Gema valora los siguientes pasos a dar para no empeorar la situación

El acoso de Teo por parte de un compañero del colegio va a más: "Quiero que se acabe esta pesadilla"

Hannah Cordero
Publicado:

El niño ha seguido siendo víctima de un compañero que le maltrata y le exige dinero. Pese a que Gema ya se lo había contado al director, el problema no solo no ha parado, sino que se ha agravado.

Teo ha explicado que el otro alumno se ha enfadado aún más después de que el director lo llamara al despacho, y ha vuelto a meterse con él. “Me ha hecho comer barro por haberme chivado”, ha contado. Aunque no ha sufrido heridas graves, Luz ha confirmado que tenía “solo magulladuras”. Gema, desesperada, ha estallado: “Me planto en el colegio y eso se va a acabar”.

Pero Teo le ha pedido que no vuelva a intervenir. “Quiero que se acabe esta pesadilla, pero no hagas nada más”, le ha suplicado. Gema ha propuesto hablar con los padres del niño, pero su hijo ha sido tajante: “He dicho que no, ¿puedes dejar de meterte de una vez?”.

Entre la impotencia y el miedo, Gema se ha quedado sin saber qué hacer, mientras Luz le ha aconsejado pensar bien los siguientes pasos para no empeorar la situación.

Series

