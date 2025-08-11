Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 369

Fina retoma la pasión de su padre por la fotografía y emociona a Digna con su exposición

La joven sorprende a Digna con una exposición de fotos realizadas con la antigua cámara de su padre, Isidro.

Hannah Cordero
Publicado:

Claudia y Carmen han preparado una pequeña exposición, en un intento por demostrarle a su amiga que puede hacer fotos profesionales. “No me lo terminaba de creer”, le ha confesado Fina a Digna.

Además, se ha contado que las imágenes las ha capturado con la cámara de su padre, que llevaba años olvidada. “Se estaba llenando de polvo”, ha recordado.

Digna ha revelado que fue la madre de Fina quien le regaló esa cámara a Isidro, y que, tras la muerte de ella, él no había vuelto a usarla. “Tu madre siempre fue su modelo”, ha dicho con nostalgia.

También, le ha contado que rescató algunos negativos y fotos antiguas de la papelera de su padre: “Los busco y te los doy”, le ha prometido. Fina, emocionada, no ha podido evitar darle las gracias.

Series

