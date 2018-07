Hiba Abouk: "Amo la comedia"

¿Qué nos puedes contar de Candela?

Candela es una curranta, tiene un par un par de problemas (risas) que son su madre (Goizalde Núñez) y su hermano (Víctor Palmero). La primera es alcohólica y no se vale por sí sola; y él es un joven adolescente que está en plena edad del pavo y sufre mucho por no tener padre.

Mi personaje es la que trabaja, la que lleva el dinero a casa, la que pone las lavadoras… soy ‘la madre de mi madre’, ‘la madre de mi hermano’, ‘la hermana de mi hermano’, la hija cuando hay que serlo para que mi madre no se sienta mal… En resumen, es un personaje súper chulo.

¿Cómo lleva el tema de su madre?

Se lo toma con mucho ánimo, como ha nacido con estas circunstancias no conoce otra cosa, para ella es su día a día, no pasa nada. Lo raro es que, como su madre es bipolar, hay días que está bien y entonces es cuando Candela se descoloca, no está acostumbrada a que su madre esté así…

Hay personajes del camping que llegado allí porque ha cambiado su situación laboral o financiera ¿a la familia de tu personaje le ha pasado lo mismo?

No, Candela y su familia llevan toda la vida viviendo en el camping.

¿Cuál puede ser la clave del éxito de esta serie?

El reparto, que es maravilloso y que fue lo que me hizo decidirme por este proyecto. Son actores de la leche y va a hacer que los espectadores se lo pasen tan bien que van a estar deseando que llegue la semana siguiente para poder ver otro capítulo. También que es una producción muy fresca, muy actual, es una novedad ver a gente viviendo en un camping. Creo que la suma de todos va a llamar mucho la atención.

¿Por qué has elegido hacer una comedia?

Porque amo la comedia, ya había trabajado en ella y me encanta.

¿En época de crisis serías capaz de irte a vivir a un camping?

Creo que estas personas han llegado al camping porque están pasando una situación difícil, no hablaría de crisis. Si me viera en una situación difícil, claro que lo haría, me adaptaría a vivir en una caravana (risas).

¿Qué tal el rodaje en los exteriores del camping de La Cabrera, en la sierra norte de Madrid?

De momento bien, aunque hemos pasado un poco de frío y al principio, que hacía más calor, había muchas avispas y les tengo un poco de fobia, pero muy bien.

¿Qué cosas o situaciones te dejan ‘con el culo al aire’?

Las situaciones de vergüenza o de “tierra, trágame” me dejan así, pero procuro que no me pillen, soy muy astuta (risas).

¿Candela es muy diferente a Guadalupe, tu personaje en ‘El corazón del océano’?

No tienen nada que ver porque Guadalupe es una vividora, pasa de todo, es muy alegre… quiere viajar al Nuevo Mundo para pasárselo bien.

¿Con cual te identificas más?

Los actores siempre le damos algo de nuestra identidad a los personajes que interpretamos, es innegable. Por un lado soy muy responsable como Candela, pero por otro tengo un punto de locura, eso sí, no tanto como Guadalupe (risas).