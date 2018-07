Tokio se rebela tras enterarse de la muerte de su madre

CAPÍTULO 5 | LA CASA DE PAPEL

Es el día en el que hay que revisar las cámaras de seguridad en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, El Profesor intenta como puede no enviar a Tokio pero su idea se tuerce tras confesarle la verdad. La atracadora no duda ni un segundo en continuar con el plan: “La última vez quiso entregarme a la policía, así que esa mujer ya no era mi madre”.