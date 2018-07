Primera discusión en la distancia entre Álex y Manuela

AVANCE | CAPÍTULO 3

Álex está muy liado con la búsqueda de piso, las clases de alemán, el trabajo y no tiene tiempo ni de llamar a su novia. En Madrid, Arturo se lo deja ver a Manuela ‘¿Hace cuánto no te llama?’ y así Manuela llama muy enfadada a Álex, llevan dos días sin hablar y esto no puede seguir así “No me has contado lo del piso, ¿qué más no me has contado? Estoy aquí sola sin ti y siento un vacío enorme. Estamos muy lejos y si no ponemos los dos de nuestra parte esta relación se va a ir a la mierda”. No te pierdas esta noche un nuevo capítulo de Buscando el norte a las 22:30 en Antena 3.