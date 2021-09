Carlota Baró es Coral Lozano en la décima temporada de ‘Amar es para siempre’

Coral es la novia de Raúl. En realidad, se llama Leocadia, pero se cambió el nombre en cuanto Franco permitió hacerlo. Nadie conoce este secreto ni tampoco su lugar de origen: Carabanchel. Sólo su fiel amiga Paloma sabe lo mal que lo pasó de pequeña y lo mucho que a veces le cuesta asumir que es una simple chica de barrio.

Ambiciosa, un poco pieza, pero muy noble en el fondo. Avispada y divertida. Será dependienta en Garlo. No tragará a Francisco y moverá cielo y tierra para asegurarse que el recién llegado no pisotea la valía de su prometido, Raúl. Al principio tampoco se llevará muy bien con Manolita. Amiga inseparable de Paloma, su amistad se pondrá a prueba cuando las dos se enamoren del mismo hombre. Entre sus secretos planea la sombra de un familiar de dudosa reputación que no dudará en hacerle la vida imposible.