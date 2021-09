Ane Gabarain es Carmen Corcuera de Lucas en la décima temporada de 'Amar es para siempre'

La mujer de Germán, y madre de Raúl, es una mujer moderna y versátil. Lo mismo atiende en la juguetería y envuelve personalmente un regalo a un cliente, que aconseja a su marido en materia económica y empresarial.

Tiene un gran don de gentes y su cariño, aparentemente, no distingue de clases sociales, pues intimará con Manolita y los Gómez. Claro que, toda madre mira con lupa a su nuera y para Carmen, Coral, la novia de su hijo Raúl, quizás no sea suficientemente… buena. Quizás sus orígenes sean demasiado humildes. Parece que Carmen no sólo tiene dobleces, sino que también esconde algún que otro turbio secreto.